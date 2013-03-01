Украина в январе сократила импорт газа до 2,49 млрд кубометров

Украина в январе 2013 года сократила импорт газа по сравнению с январем 2012 года на 1,3% - до 2,49 млрд куб. м.

Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.

При этом, по данным Минэнергоугля, в январе импорт газа уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем на 3,15%.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной таможенной службы Украина в январе 2013 года закупила у Российской Федерации газа на сумму 1,105 млрд долл.

Украина в январе текущего года импортировала газ, который практически полностью поставляется из Российской Федерации, по цене 426,16 долл. за 1 тыс. куб. м

Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” по техническим причинам не полностью рассчиталась перед российским газовым монополистом компанией “Газпром” за импортируемый в январе газ.

Наибольшую сумму за импорт газа «Нафтогаз» заплатил «Газпрому» в феврале 2012 года - 1,3 млрд долл.

Цена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м с 426 долл. за тыс. куб. м. В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в Государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

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