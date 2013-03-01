Соаl Energy за полгода сократила прибыль на 43%

Варшава. Украинская угледобывающая компания Соаl Energy в первой половине 2013 финансового года (июль-декабрь 2012 года) получила 11,9 млн долл. чистой прибыли, что на 8,8 млн долл. или на 43% меньше аналогичного показателя первой половины прошлого финансового года.

Согласно не подтвержденному аудитом отчету компании, которым располагает УНИАН, в первой половине текущего финансового года Coal Energy увеличила выручку на 5% - до 86,7 млн долл.

При этом доходы компании во втором квартале 2013 ФГ выросли на 20% до 47,3 млн долл с 39,4 млн долл. за первые три месяца текущего фингода.

Coal Energy сообщила, что в первой половине 2013 ФГ продала 945 тыс. тонн угля (+18,4%), в том числе, 803 тыс. тонн энергетического (+20,2%) и 142 тыс. тонн коксующегося и двойного назначения (+9,2%).

Добыча энергетического угля за отчетный период выросла почти на четверть - до 787 тыс. тонн, а коксующегося и двойного назначения снизилось на около 12% - до 134 тыс. тонн.

Компания отметила, что более 90% выручки первого квартала получила от продаж на украинском рынке, в то время как годом ранее экспортные доходы составляли почти 40% всей выручки.

Операционная прибыль компании за первые полгода снизилась на 35% - до 18,5 млн долл., а прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации EBIDTA - почти на треть - до 24,1 млн долл.

Coal Energy также сообщил о значительном падении рентабельности, объяснив это снижением цен на уголь.

Валовая маржа за отчетный период снизилась до 31 с почти 45 процентов, а маржа EBIDTA - до около 28 с 40 процентов.

"Нынешние рыночные условия могут стать вызовом для результатов компании во второй половине 2013 ФГ. Но, несмотря на это, мы уверены в хороших перспективах угольного рынка в Украине и Coal Energy как одного из его участников в средней и долгосрочной перспективе", - отметил, комментирую результаты, главный собственник и глава правления компании Виктор Вишневецкий.

Как сообщал УНИАН, Coal Energy в первом квартале текущего финансового года сократил чистую прибыль на почти 10% - до 7,5 млн долл. при около 1% снижении выручки до 39,4 млн долл. Компания объяснила это падением спроса и цен на уголь.

Справка УНИАН. Владеющая 10 шахтами на Донбассе, горно-обогатительной фабрикой и фабрикой по переработке углесодержаших отходов, Coal Energy является одной из крупнейших частных угледобытчиков в Украине с запасами угля, по классификации JORC, в 235,5 млн тонн (в том числе, подтвержденные и извлекаемые - 151,2 млн тонн).

В 2012 ФГ компания увеличила чистую прибыль на 4,3% до 38,4 млн долларов при росте выручки на почти 10% до 165,5 млн долларов, но в тоже время компания сообщила о сокращении планов по добыче угля из-за слабого спроса вызванного экономическим замедлением в Европе и Китае.

75% акций Coal Energy, которая дебютировала на Варшавской фондовой бирже в 2011 году, принадлежит кипрской Lycaste Holdings Limited, в которой по 50% владеют Виктор и Марина Вишневецкие. Остальные бумаги - free float.

Капитализация компании, которая на 31 декабря 2012 года оценивала свои активы в около 230 млн долл., на последнем закрытии Варшавского фондового рынка составляла около 150 млн долл.