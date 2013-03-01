Изменения в тарифах на электроэнергию необходимо обсуждать с населением - эксперт

Изменения в тарифах на электроэнергию и вопросы реформирования рынка необходимо обсуждать с населением, в противном случае реформы в отрасли будут обречены на провал.

Об этом заявил президент киевского международного энергетического клуба «Q-club» Александр Тодийчук, выступая в ходе 4-го Украинского энергетического форума.

«Это практика развитых стран, прежде всего европейских, когда тарифы на электроэнергию обсуждаются с потребителями. И знаете, если это повысит надежность поставок, если качество услуг вырастет, большинство потребителей будут готовы к повышению тарифов. Как правило, они выступают не против повышения тарифов, а против волюнтаристического, непрозрачного роста, который ничем не объясняется», - сказал эксперт.

В качестве примера эксперт привел компанию ДТЭК - крупного игрока на рыке электроэнергии, которая за последние четыре года, по его мнению, ведет политику открытости по отношению к обществу и пытается понравиться потребителю электроэнергии.

«В принципе - это очень современная политика, которая позволяет добиться понимания тех или иных шагов, которые предпринимает компания для повышения энергобезопасности в целом», - отметил Александр Тодийчук.

«Развитие энергетического сектора Украины невозможно без реформирования рынка. Государство должно быть заинтересовано в создании условий для привлечения инвестиций, добросовестной конкуренции, в стратегическом подходе к развитию отрасли», - добавил эксперт.

В свою очередь генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, выступая на форуме, заявил, что обществу нужно понимать необходимость реформ, иначе осуществить их будет очень сложно. Говоря о реформе отрасли, М.Тимченко отметил, что на первый план выходят взаимоотношения между бизнесом, государством и обществом.

В связи с этим гендиректор ДТЭК отметил необходимость принять национальную программу коммуникаций по вопросам, связанным с энергетической отраслью.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время тарифы для городского населения (без электрических плит) установлены на уровне 28,02 коп. за кВт/ч (с НДС), для сельского населения – 25,92 коп. за кВт/ч (с НДС), для населения, использующего электроплиты, – 21,54 коп. за кВт/ч (с НДС).

6 июня 2012 года был зарегистрирован законопроект «Об основах функционирования рынка электроэнергии Украины», которым предусматривается возможность свободы выбора поставщика электроэнергии путем заключения двусторонних договоров, а также возможность приобретения необходимых объемов электроэнергии на спотовом рынке.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент». В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик. Сегмент генерации представлен «Востокэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго». Компания «Сервис-Инвест», «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», «ДТЭК Донецкоблэнерго» и ПАО «Днепрооблэнерго» представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии. В состав ДТЭК входит «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.