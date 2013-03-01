Украина в январе сократила производство бензина на 70%, дизтоплива - на 63,4%

Украина в январе 2013 года сократила производство бензина по сравнению с январем 2012 года на 69,9% - до 75 тыс. тонн, а дизельного топлива - на 63,4% - до 68,9 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, производство бензина в январе 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 32,3%, а дизельного топлива - уменьшилось на 19%.

Производство мазута в стране в январе 2013 года снизилось по сравнению с январем 2012 года на 72,4% - до 44,1 тыс. тонн.

Переработка нефти на нефтеперерабатывающих заводах Украины и Шебелинском ГПЗ в январе 2013 года снизилась по сравнению с январем 2012 года на 65% - до 250,6 тыс. тонн.

Справка УНИАН. В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

Нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в январе 2013 года сократили объем первичной переработки нефти до 0,2 млн тонн, что на 64% меньше показателя января 2012 года.