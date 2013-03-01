Украина в январе сократила потребление газа на 1,2%

Украина в январе 2013 года сократила потребление газа по сравнению с январем 2012 года на 1,2% - до 7,642 млрд куб. м.

Об этом говорится в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, потребление газа в Украине в январе 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года сократилось на 14,7%.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2012 года сократила потребление газа по сравнению с 2011 годом на 5,66% - до 48,761 млрд куб. м.

Министерство энергетики и угольной промышленности прогнозирует потребление газа Украиной в IV квартале 2012 г. – I квартале 2013 г. на уровне 38,1 млрд куб. м.

Украина в январе текущего года импортировала газ, который практически полностью поставляется из Российской Федерации, по цене 426,16 долл. за 1 тыс. куб. м

Цена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м с 426 долл. за тыс. куб. м. В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м.

Украина в 2011 году потребила 59,3 млрд куб. м природного газа, в 2010 году – 57,7 млрд куб. м природного газа, в 2009 году – 51,9 млрд куб. м, в 2008 году – 66,3 млрд куб. м, в 2007 году – 69,9 млрд куб. м, в 2006 году – 73,9 млрд куб. м, в 2005 году – 76,4 млрд куб. м.