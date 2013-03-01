Потребление бензина в Украине в январе снизилось на 10,6%

Украина в январе 2013 года снизила потребление бензина по сравнению с январем 2012 года на 10,6% - до 264,4 тыс. тонн, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, потребление дизельного топлива в январе текущего года по сравнению с январем 2012 года сократилось на 4,7% - до 331,9 тыс. тонн.

Потребление бензина в январе 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 17,8%, дизельного топлива - уменьшилось на 25,6%.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, в Украине реализация светлых нефтепродуктов, сжиженного газа для автомобилей через сеть АЗС, которая насчитывает 7 671 единиц, в январе 2013 года в денежном выражении уменьшилась на 18,5% – до 4,902 млрд грн против 6,015 млрд грн в декабре 2012 года.

В январе через сеть АЗС было продано 206,2 тыс. тонн бензина, что на 17,8% меньше, чем в декабре; 127,1 тыс. тонн дизельного топлива, что на 18,5% меньше, чем в предыдущем месяце; 25,6 тыс. тонн сжиженного газа (на 18% меньше); 10,2 тыс. тонн сжатого газа (на 15% меньше).

В общем объеме реализованного бензина наибольшая доля (54,7%) приходилась на продажу бензина моторного марки А-95.

На 1 февраля текущего года на АЗС в остатках насчитывалось 133,6 тыс. тонн бензина моторного, 65,3 тыс. тонн дизельного топлива, 9,2 тыс. тонн сжиженного газа и 0,4 тыс. тонн сжатого газа.

Украина в январе 2013 года импортировала нефть и нефтепродукты в объеме 514,914 тыс. тонн на общую сумму 504,393 млн долл.

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