Украина в 2012 году инвестировала 11 млрд грн в развитие собственной добычи газа.

Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал в ходе пресс-конференции.

«В прошлом году мы нарастили объем капитальных вложений в собственную добычу углеводородов до 11 млрд грн», - сказал В.Янукович.

Также Президент отметил, что таким образом Украина сократила газовую зависимость, снизив импорт природного газа с 45 млрд куб. м до 33 млрд куб. м.

«На практике мы сократили газовую зависимость, и сделали это без конфликтов с нашими партнерами, без лишних потрясений», - отметил глава государства.

«Это очень непростая проблема, которая нам досталась в наследство. Как известно, наши предшественники оставили нам контракт, по которому газ для Украины имеет наибольшую цену в Европе», - добавил В.Янукович.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, добыча природного газа в Украине по итогам 2012 года сократилась по сравнению с 2011 годом на 1,1% - до 19,3 млрд куб. м.

Цена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м (с 426 долл. за тыс. куб. м).

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в Государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

Украина в январе текущего года импортировала газ, который практически полностью поставляется из Российской Федерации, по цене 426,16 долл. за 1 тыс. куб. м

Импорт газа в 2012 году в денежном выражении снизился на 0,1% по сравнению с 2011 годом - до 14,025 млрд долларов.