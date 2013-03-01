Украина в январе незначительно увеличила потребление электроэнергии
12:32, 01 марта 2013Энергетика
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Украина в январе 2013 года увеличила потребление электроэнергии по сравнению с январем 2012 года на 0,3% - до 13,8 млрд кВт/ч.
Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.
Согласно сообщению, в январе 2013 года потребление электроэнергии по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось незначительно - до 13,8 млрд кВт/ч с 13,778 млрд кВт/ч.
Как сообщал УНИАН, производство электроэнергии в Украине за январь 2013 года сократилось по сравнению с январем 2012 года на 0,1% - до 18,4 млрд кВт/ч.
Потребление электроэнергии в Украине в 2012 году по сравнению с 2011 годом осталось на прежнем уровне - 150,72 млрд кВт/ч.
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