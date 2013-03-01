Украина в январе незначительно сократила потребление угля

Украина в январе 2013 года сократила потребление угля по сравнению с январем 2012 года на 0,4% - до 4,757 млн тонн, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности.

В частности, потребление угля теплоэлектростанциями (ТЭЦ) за январь 2013 года сократилось по сравнению с январем прошлого года на 5,1% - до 3,288 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в январе 2013 года сократили добычу угля на 7,7% - до 6,762 млн тонн с 6,278 млн тонн за аналогичный период 2012 года.

В последние два года Украина декларирует планы по переходу на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ, и по частичному замещению газа отечественным углем.

26 декабря 2012 года «Нафтогаз Украины» подписал с Государственным банком развития Китайской Народной Республики соглашение о привлечении кредита под государственные гарантии на общую сумму 3,656 млрд долларов США, направляемого на программу замещения природного газа украинским углем.