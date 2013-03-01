Путин и Янукович 4 марта обсудят среди прочего ситуацию с ГТС Украины - Песков

Москва. Президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович на предстоящих 4 марта переговорах в Москве обсудят энергетическое сотрудничество двух стран, в том числе ситуацию, связанную с газотранспортной системой Украины, но никаких документов подписывать по итогам встречи не планируется.

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Стороны обсудят вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе в энергетике», - сообщил он, добавив, что речь, в том числе, идет и об украинской ГТС.

На вопрос о том, будут ли по итогам подписаны какие-либо документы, Д.Песков ответил: "Пока не планируется". При этом он отметил, что в предметном плане подготовка совместных документов и не обсуждается.

О каких-либо возможных подвижках в переговорах, по его словам, говорить "пока преждевременно".

"Не будем забегать вперед, идут экспертные переговоры, и пока говорить преждевременно", - сказал Д.Песков.

Он также выразил сомнение, что на встрече будет обсуждаться тема аварии ракеты-носителя "Зенит", причиной которой стала неисправность блоков, произведенных в Украине. "Не думаю", - ответил Д.Песков на вопрос о том, будет ли затрагиваться эта проблема.

Также, по его словам, не будет подниматься и вопрос русского языка в Украине.

Как сообщал УНИАН, сегодня на итоговой пресс-конференции В.Янукович сообщил, что во время встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным 4 марта в Москве обсудит вопросы сотрудничества с Таможенным союзом.

По словам В.Януковича, Украина создает модель сотрудничества с Таможенным союзом. “Россия... она, безусловно, является ключевой, и мы ведем переговоры, какую модель в отношениях мы применим. Для нас очень интересно экономическое сотрудничество с Таможенным союзом”, - сказал он.

Президент напомнил, что товарооборот Украины со странами Таможенного союза составляет 63 млрд долларов. Вместе с тем “многое будет зависеть от России, Беларуси, Казахстана, насколько они хотят видеть нас за этим столом”, - отметил В.Янукович.

Он заявил, что “мы имеем возможность стать наблюдателями, найти форму, которая будет соответствовать уровню наших отношений”.

“Эта работа не прекращается. В ближайшее время я буду посещать Россию, и эти переговоры будут продолжаться”, - сказал В.Янукович.

“Если мы получим какой-либо статус и будем участниками рассмотрения вопросов Таможенного союза - это пойдет нам на пользу. Там наши национальные интересы, наши экономические интересы”, - добавил он.

До этого визит В.Януковича в Россию планировался на 18 декабря 2012 года, однако был перенесен. Тогда пресс-служба Президента Украины сообщала, что темами встречи президентов Украины и России определены актуальные вопросы украинско-российского сотрудничества, в первую очередь, в энергетической и торгово-экономической сферах. В частности – наработка взаимоприемлемого механизма взаимодействия Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана. «Для успешной реализации этих договоренностей необходимы дополнительные консультации на экспертном уровне. В связи с этим стороны договорились о перенесении сроков визита», – отметили в пресс-службе.