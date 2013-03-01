Украина хочет ввести принципы биржевой торговли на рынке газа, с равным доступом как крупных предприятий, так и мелких.

Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал в ходе пресс-конференции.

«Возможно, газовые хранилища будут работать по биржевым принципам, это будет своеобразный спотовый рынок на Западе Европы, и в этих хранилищах смогут покупать газ не только те государства, те большие предприятия, которые будут иметь долгосрочные контракты с поставщиками, но и маленькие предприятия, у которых часто будут меняться условия потребления газа», - сказал В.Янукович.

Президент отметил, что Украина рассматривает вопрос демонополизации газового рынка.

«Либерализация газового рынка уже давно назрела, поэтому мы рассматриваем вопрос сейчас демонополизации газового рынка Украины», - сказал он.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина предлагает иностранным компаниям хранение газа в своих подземных хранилищах по ценам, в несколько раз ниже европейских.

В октябре 2012 года Кабинет министров Украины прекратил действие постановления №163 от 5 марта 2008 года, которым обеспечивалась монополия НАК «Нафтогаз Украины» на реализацию импортного газа.

В апреле 2012 года НКРЭ утвердила порядок доступа к газотранспортной системе (ГТС) Украины, предоставляющий субъектам рынка равные права по доступу к системе и подземным хранилищам газа (ПХГ).