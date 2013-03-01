Янукович: Украина не будет торговать суверенитетом ради снижения цены на газ

Президент Украины Виктор Янукович допускает возможность определенных уступок в достижении компромиссов по газовому вопросу, но исключает возможность потери суверенитета.

Об этом он сказал в ходе итоговой пресс-конференции в пятницу.

«Мы не хотим в этом вопросе торговать нашим суверенитетом, и этого не будем делать. Но понятно, что мы должны где-то в чем-то уступить, найти такую цену, которую примет Россия, чтобы поменять контракт", - сказал глава государства.

При этом он отметил, что контракт на поставку российского газа, подписанный в 2009 году премьер-министром Юлией Тимошенко, – самая страшная проблема Украины, поскольку ежегодные убытки государства от выполнения контракта составляют 6 млрд долларов, которые уходят в Россию, а не на программы развития внутри Украины.

«Меня это очень сильно огорчает, это самая страшная проблема Украины», - сказал В.Янукович.

При этом он уточнил, что убытки, получаемые по контракту, приходится перекладывать на НАК «Нафтогаз», на граждан, на предприятия, их себестоимость.

В.Янукович подробно рассказал историю подписания контракта, еще раз обратив внимание на то, что Юлия Тимошенко подписала директивы, которые не были приняты правительством.

«Фактически Тимошенко фальсифицировала эти документы», - сказал Президент. По его словам, Ю.Тимошенко получила минимальный срок, предусмотренный по статье обвинения.

Сейчас, по словам Президента, Украина пытается пересмотреть цену контракта, однако Россия не соглашается на пересмотр. «Это их право менять или не менять контракт», - сказал глава государства.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.