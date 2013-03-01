Украине нужно добывать 100-105 млн тонн угля в год, считает Янукович

Для обеспечения топливного баланса страны Украине необходимо ежегодно добывать 100-105 млн тонн угля.

Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал в ходе пресс-конференции.

«100-105 млн тонн угля необходимо добывать для обеспечения топливного баланса страны», - сказал В.Янукович.

Глава государства также отметил, что уже в текущем году начнется строительство трех заводов по производству синтетического газа.

Как ранее сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины по итогам 2012 года увеличили добычу угля по сравнению с 2011 годом на 4,75% - до 85,745 млн тонн с 81,859 млн тонн.

За последние два года Украина декларирует планы о переходе на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и его частичным замещением отечественным углем.

В конце 2012 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» привлекла у Государственного банка развития Китайской Народной Республики (China Development Bank Corporation) кредит на сумму 3,656 млрд долларов на 19 лет для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.

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