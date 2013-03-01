Суд оставил без рассмотрения дело о банкротстве «Черноморнефтегаза»

Хозяйственный суд Автономной Республики Крым оставил без рассмотрения дело о банкротстве крупного украинского добытчика газа - Государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым).

Об этом говорится в постановлении, обнародованном в Едином госреестре судебных решений.

Согласно документу, 26 февраля 2013 года в суд поступило ходатайство инициирующего кредитора - ООО «Укрресурскомплект» от 25 февраля 2013 года об отзыве заявления о возбуждении производства по делу о банкротстве ПАО «Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» в связи с исполнением должником обязательств перед кредитором.

В свою очередь представитель должника в судебном заседании предоставил суду заявление от 26 февраля 2013 года, в котором просит суд удовлетворить ходатайство инициирующего кредитора в связи с погашением должником кредиторской задолженности в размере 662 тыс. 734 грн. и оставить заявление о возбуждении производства по делу о банкротстве ПАО «Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» без рассмотрения.

Как сообщал УНИАН, 17 января 2013 года Хозяйственный суд Автономной Республики Крым возбудил дело о банкротстве ГАО «Черноморнефтегаз».

ООО «Укрресурскомплект» обратилось в Хозяйственный суд Автономной Республики Крым с заявлением о возбуждении дела о банкротстве «Черноморнефтегаза» как неспособного своевременно выполнять свои обязательства перед кредитором в размере 662,735 тыс. грн.

Рассмотрение дела было назначено на 26 февраля 2013 года.

Справка УНИАН. «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе «Черноморнефтегаза» находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».