Украинская ГТС в ожидании участи

Цена газа давно стала для Украины ценой независимости. Стоимость российского топлива, которая с каждым годом только растет, - убийственна для нашей экономики. Она неподъемная для отечественных предприятий и населения, что подразумевает развитие дефолтной ситуации. Но изменить происходящее власти не удается уже который год. Не помогли и Харьковские соглашения, уступка Кремля за блага для Черноморского флота практически незаметна. Сейчас наступает критический момент на фоне полного безденежья. Преследуя практически идентичный интерес к территории нашей страны, ЕС и Россия предлагают свои варианты решения проблемы, то есть, чтобы Украины сделала наконец-то выбор в обмен на «преференции». На чашах весов – интеграция в ЕС или вхождение в Таможенный союз. Оба рынка для Украины «перспективны», каждый из них подразумевает продолжение роста дефицита торгового баланса, так как вливать продукции в Украину будут больше, чем импортировать. Но Европа может защитить от «неприятностей» своими цивилизованными принципами. А вот в отношении ТС, который вскоре преобразится в Евразийский союз по принципу СССР, куда нас приглашают в обмен на удешевление «голубого топлива», радужные перспективы не вырисовываются, ностальгия по советским принципам не возникает. Есть еще один способ снизить цену газа – отдать под управление «Газпрома» нашу газотранспортную систему, которая, несмотря на обходные трубопроводы России, не теряет своей привлекательности как для Москвы, так и для Европы - отечественная ГТС с имеющимися газохранилищами на 35 млрд куб. м газа является уникальным объектом. Россия упорно добивается контроля трубы, что на деле означает энергетическую «оккупацию». ЕС предлагает «разделить» управление на троих. Остается только определиться, что лучше для Украины…

"Газпром" готовится к высадке на трубу. ЕС тоже не против

Недавний саммит Украина-ЕС, пусть и немного смутно, вырисовал перспективы дальнейшего сотрудничества Киева и Брюсселя. Барьером на пути подписания долгожданного Соглашения об ассоциации в основном является политика украинской власти. В отношении экономики, в том числе энергетических вопросов, Европа открыта для диалога. К примеру, по поводу ГТС еврокомиссар по энергетическим вопросам Гунтер Эттингер снова предложил украинской стороне рассмотреть вопрос создания газотранспортного консорциума на трехсторонней основе – «это в интересах газовых производителей и экспортеров, то есть, наших российских партнеров, транзитных партнеров, то есть, Украины, и ее транзитной системы, а также в интересах потребителей – нашей европейской промышленности». Комиссар подчеркнул, что сейчас решение зависит от Украины и, возможно, России.

Украина, похоже, откликнулась на предложение. По словам главы ТЭК Эдуарда Ставицкого, в ближайшие недели должен состояться «круглый стол» на эту тему в Киеве с привлечением ведущих европейских компаний, специалистов, представителей стран каспийского региона, а также компаний из США.

А пока готовится «круглый стол» уже определено время и место встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина – 4 марта в Москве. Разговор «Тет-а-тет» не раз переносился. По мнению экспертов, это происходило из-за неопределенности Украины в плане Таможенного союза, а также ожидания саммита с ЕС. Основными темами переговоров станет газовый и «таможенный» вопросы. В преддверии поездки Президента в Москву появилось много информации о том, что кулуарно Украина и Россия обсуждают «сдачу» трубы РФ.

Но Янукович заявил, что речь идет не о продаже газотранспортной системы, а о передаче ее в аренду, подчеркнув, что переговоры находятся на финальной стадии. «Мы трубу не будем никому продавать, скорее всего, она останется в государстве... Эта труба будет передана в аренду. Мы будем зарабатывать деньги, чтобы нам хватало на содержание этой трубы, чтобы разделить ответственность с нашими партнерами и получить гарантии прокачки необходимых объемов газа", - сказал глава государства. При этом Президент допускает вероятность определенных уступок в достижении компромиссов по газовому вопросу, но исключает возможность потери суверенитета.

Президент Российского газового общества Валерий Язев считает, что Россию не устроит трехсторонний консорциум по управлению украинской газотранспортной системой, «не в интересах России такая мешанина при управлении ГТС, и это ни к чему хорошему не приведет. Нас интересует прямое участие «Газпрома» в управлении украинской трубой или передача ее «Газпрому». По его словам, в случае передачи ГТС российской стороне Украина будет получать соответствующую арендную плату. При этом он затруднился ответить, о каком порядке цифр может идти речь.

В то же время Язев отметил, что в условиях строительства и наличия обходных газопроводов – «Южный поток» и «Северный поток» - «Газпром» интересуют, в первую очередь, украинские подземные хранилища газа. При этом он заверил, что если ГТС будет сдана в аренду «Газпрому», то российская компания будет ее модернизировать и поддерживать в работоспособном состоянии. «Для «Газпрома» есть смысл только в долгосрочной аренде, так как капиталоемкость по поддержанию работоспособности очень велика», - сказал Язев.

Между тем, партнер и аналитик консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин считает, что «Газпром» усиливает давление на Украину с целью получить контроль над ее газотранспортной системой из-за проблем с реализацией газопровода в обход украинской территории «Южный поток».

По его мнению, как только будут соединены сухопутные части «Южного потока» на границах государств – членов ЕС, этот газопровод сразу превратится в европейскую сеть, которая будет подчиняться европейским законом. «То есть, у «Газпрома» фактически отберут контроль над этой транспортной сетью, устроят на границах возможности технического реверса газа и пустят газ третьих сторон в эту систему, а еще какого-то независимого управляющего наймут», - пояснил Крутихин.

В такой ситуации, отмечает эксперт, «Газпром» все больше склоняется к тому, чтобы договориться с Украиной об использовании ее ГТС, хотя здесь тоже есть много подвохов. В частности, он напомнил, что Украина является членом Европейского энергетического сообщества, а это означает, что ее ГТС подчинена нормам Третьего энергетического пакета. Это совершенно не устраивает «Газпром», так как к трубе нужно допустить газ третьих сторон и учредить независимого регулятора, а также организовывать реверс, чтобы качать газ из Европы в Украину. «Еще ничего не определено и очень тяжелые переговоры впереди», – подчеркивает Крутихин.

При этом эксперт отметил, что пока «Газпром» не признает провал «Южного потока», но рано или поздно ему придется это сделать. «За 50 млрд долл., которые Россия собирается вложить в проект, «Газпром» построит еще одну газотранспортную сеть для европейских государств, а не для себя. Если газпромовские руководители, а у этой компании только один руководитель – Владимир Путин, осознают эту перспективу, то у России не останется ничего, кроме как договориться с Украиной», - сказал Крутихин, добавив, что именно по этой причине Россия оказывает давление на Украину – неуступчивость «Газпрома» по ценам, счета за непотребленный газ.

По мнению эксперта, в России должны понять, что у «Газпрома» не будет никакого рынка без сотрудничества с Украиной. «Я все время жду, когда «Газпром» вместо своей нахрапистой непримиримой политики будет действовать цивилизовано по схеме «win-win», когда обе стороны делают какие-то шаги навстречу друг другу, находят компромиссы и добиваются взаимовыгодных решений», – подытожил эксперт.

Глава комитета по энергетике Госдумы России Иван Грачев считает, создание трехстороннего консорциума по управлению ГТС является оптимальным вариантом.

«Я всегда был за трехсторонний консорциум, и моя точка зрения не менялась с 90-х годов. Во всех остальных вариантах договоренности ненадежны», - сказал он.

По словам Грачева, «Газпром» занимает такую жесткую позицию, поскольку рассчитывает получить ГТС в управление и тем самым занять доминирующее положение. Но даже если это произойдет, то риски все равно останутся, например, в случае смены власти или изменения законодательства в Украине - «это бесконечный процесс, и договоренности с Украиной в этом вопросе на двоих ненадежны, независимо, какими они хорошими кажутся в момент подписания».

Грачев подчеркивает, что сдача ГТС Украины в аренду «Газпрому» не является оптимальным решением. «Общие вложения в ГТС Украины составят около 5 млрд долл., если всерьез ее чинить и расширять, а после этого договор об аренде может быть расторгнут из-за изменения правил или условий аренды», - пояснил он.

По его словам, в Евросоюзе не в восторге от возможности передачи ГТС Украины под контроль «Газпрому», и именно поэтому снова заговорили о трехстороннем консорциуме.

Украинские эксперты единогласно заявляют, что позволить «Газпрому» единолично в любой форме управлять ГТС является недопустимым. В своем заявлении Богдан Соколовский, Александр Тодийчук, Михаил Гончар и Валерий Боровиков подчеркивают: «Реальный руководитель «Газпрома» - Кремль, в отличие от ЕС, не скрывает и никогда не скрывал того, что хотел бы завладеть в любой форме нашей ГТС. Сегодня россияне как никогда близки к успеху. На самом деле они добиваются того, чтобы через ГТС контролировать практически все Украинское государство. А в конечном счете лишить нас независимости и государственности, а следовательно – и руководства, безотносительно к фамилии Президента или премьера».

Привлечение «Газпрома» или его «непрозрачных структур» к управлению нашей ГТС, подчеркивают эксперты, противоречило бы законодательству ЕС, следовательно, и евроинтеграционному курсу Украины.

«Блокирование через контроль газотранспортной системы узаконенного в Украине свободного доступа к трубопроводной сети ставит крест на проектах альтернативного газа, импортного сжиженного газа или реверсивной поставки более дешевого газа из ЕС, оптимального использования украинских подземных газохранилищ», - отмечается в заявлении.

Эксперты подчеркивают, что украинская ГТС «является достоянием всего украинского народа», поэтому «распоряжаться этим достоянием единолично следует лишь в интересах государства, осторожно, понятно и прозрачно».

«Никто из серьезных партнеров не возьмется оценивать в деньгах ее стоимость, потому что в ней совмещены и технические, и политические функции. А техническая ее уникальность заключается хотя бы в том, что в ней совмещены функции внутреннего обеспечения с транзитом российского газа в Европу, которые разделить невозможно», - отмечают эксперты.

«Если временно не удается договориться с россиянами о выгодных условиях транзита, то очевидные новые позитивные тенденции внедрения альтернативы проблемному российскому газу и уникальность наших газохранилищ в системе газоснабжения Европы вынудят всех искать разумный компромисс. Тем более, что россияне активно развивают обходные маршруты газо- и нефтепроводов, отказавшись от гораздо более дешевого транзита углеводородов через территорию нашего государства и, таким образом, в очередной раз унизив украинскую нацию. Лучше вообще отказаться от газотранзита и навсегда избавиться от вечных претензий со стороны Кремля. Это рано или поздно логично закончится потерями Украины от транзита газа. И никакой беды в этом не должно быть. Ведь живут без транзита другие государства, например, Венгрия», - говорится в заявлении.

Эксперты подчеркивают, что при любых обстоятельствах нельзя допускать российскую сторону к ГТС, «тем более, что россияне, нужно им отдать должное, умеют даже из мизерных процентов сделать контрольный пакет. А надеяться на то, что они будут инвестировать в развитие ГТС может разве что наивный человек. Ведь за более 20 лет россияне не инвестировали в нашу ГТС ни копейки при том, что за транспортируемый через Украину газ зарабатывали десятки миллиардов долларов».

Судя по заявлениям Президента, разговор все-таки идет об аренде ГТС. Конечно, к советам экспертов власть вряд ли прислушается, а вот к олигархическим кругам может, так как кормится из их рук. А им-то терять власть в стране, что реально при «высадке газпромовского десанта» на трубу, ох как не хочется. Увидим 4 марта, чем история закончится. Конечно, подробности переговоров президентов в Москве не будут оглашаться, но «источники», как обычно, все же прольют свет.

Елена Быстрицкая (УНИАН)