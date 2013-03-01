Решение проблемы хранения электроэнергии позволит увеличить использование возобновляемой энергетики – эксперт

Решение проблемы хранения электроэнергии, полученной из возобновляемых источников, даст возможность значительного его увеличения.

Такое мнение высказал исполнительный директор Activ Solar Йоханн Хартер в ходе 4-й международной конференции Института Адама Смита "Украинский энергетический форум" в Киеве в четверг.

"Решение этой проблемы позволит значительно увеличить использование возобновляемой энергетики в энергобалансе стран", - отметил он.

Й.Хартер уточнил, что аккумулировать генерируемую солнечными электростанциями электроэнергию можно через гидроаккумуляцию – когда гидростанция переизбыток солнечной энергии в дневные часы использует в часы пик для перекачки воды в верхний резервуар хранилища, действуя как насос. А во время утреннего и вечернего энергопотребления станция сбрасывает воду из верхнего резервуара в нижний, вырабатывая при этом электроэнергию, которую отдает в энергосеть. Обычно такой способ применяется для работ с мощностями 100-5000 МВт, и его эффективность достигает 87% при сроке службы до 60 лет.

Среди других вариантов Й.Хартер назвал также хранение «солнечной» энергии в виде сжатого воздуха, закачанного в подземные хранилища, например в заброшенные шахты. В этом варианте, когда электричество понадобится, воздух заставят крутить турбины. Эффективность такого способа достигает 89%, а срок службы – до 40 лет.

Отдельно исполнительный директор Activ Solar выделил сравнительно новое решение немецких ученых – технологию, при которой излишки электроэнергии, выработанные солнечными или ветроэлектростанциями и не нужные в данный момент, преобразуются в метан посредством электролиза – путем диссоциации воды на кислород и водород, который, соединяясь с подаваемым в систему углекислым газом, образует метан, который уже можно хранить в национальной газовой сети и использовать для получения энергии в любое время в любом месте.

Справка УНИАН. Компания Activ Solar - международная группа компаний со штаб-квартирой в Вене (Австрия), специализируется на разработке и производстве солнечных технологий. Основные направления деятельности: производство кремниевых продуктов и развитие фотоэлектрических солнечных парков. Дочерним предприятием Activ Solar является ЧАО «Завод полупроводников» (Запорожье). Activ Solar построила и ввела в эксплуатацию четыре солнечных парка различной мощности в Крыму и два - в Одесской области.