«Николаевоблэнерго» за год сократило прибыль на 34%

Энергоснабжающая компания «Николаевоблэнерго» в 2012 году сократила чистую прибыль на 33,7% по сравнению с 2011 годом – до 32,3 млн грн с 49 млн грн.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки предприятия за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, за 2012 год компания увеличила активы на 10,4% по сравнению с 2011 годом до 968 млн грн с 876,6 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля 2013 года Кабинет министров Украины своим распоряжением разрешил приватизацию государственных пакетов акций шести облэнерго на конкурентной основе, в том числе «Николаевоблэнерго».

Государству принадлежит 70% акций «Николаевоблэнерго», которые переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины». Еще 15,7802% принадлежит энергоснабжающей компании "Херсоноблэнерго", контролируемой группой VS Energy International N.V. (Нидерланды).