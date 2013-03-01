«Завод по производству ядерного топлива» увеличит уставный капитал на 84 млн долл.

Акционеры совместного украино-российского предприятия «Завод по производству ядерного топлива» - российская компания «ТВЭЛ» и украинский госконцерн «Ядерное топливо» - до 1 июля 2013 года планируют внести в уставный капитал завода путем проведения дополнительной эмиссии 84 млн долл., увеличив его до около 104 млн долл., говорится в сообщении «ТВЭЛ».

«Общая стоимость проекта по технико-экономическому обоснованию составляет порядка 462 миллионов долларов. Акционеры в равных долях должны вложить в проект порядка 120 миллионов долларов, из которых 20 миллионов долларов были перечислены в 2012 году», - сказано в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что на строящемся заводе в Смолино (Кировоградская обл.) будут производиться сборки ТВСА. «За время эксплуатации топливо типа ТВСА, которое в настоящее время работает на четырех энергоблоках Калининской АЭС, на 5 и 6 энергоблоках АЭС «Козлодуй», на двух энергоблоках АЭС «Темелин», а также на 13 энергоблоках АЭС Украины, продемонстрировало высокие показатели надежности, экономичности и безопасности», - сказано в сообщении.

Проектная мощность завода составит 800 ТВСА в год. Численность персонала, занятого на производстве при полном развитии, должна составить около 380 человек.

Как сообщал УНИАН, 4 октября 2012 года в Украине неподалеку от поселка Смолино (Кировоградская обл.) было начато строительство украинско-российского завода по фабрикации ядерного топлива.

В декабре 2011 года государственный концерн «Ядерное топливо» и ОАО «ТВЭЛ» зарегистрировали совместное предприятие ЗАО «Завод по производству ядерного топлива». Доли в акционерном капитале ЗАО распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежат ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция – ОАО «ТВЭЛ». Таким образом, украинской стороне передано 75 001, а российской – 74 999 акций.

Согласно утвержденной Кабинетом министров в сентябре 2009 года государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планировалось завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд грн, из которых 1,092 млрд грн планируется привлечь в качестве инвестиций.