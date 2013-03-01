Новая редакция Кодекса о недрах может быть принята во втором квартале

Брюссель. Новая редакция Кодекса Украины о недрах может быть принята во втором квартале этого года.

Как передает корреспондент УНАН, об этом заявил украинским журналистам 1 марта в Брюсселе министр экологии и природных ресурсов Украины Олег Проскуряков.

«Он уже на согласовании заинтересованными министерствами и ведомствами, я думаю, неделя-две, мы подадим на Кабинет министров, утвердим, передадим на Верховную Раду. Давайте скажем так, второй квартал этого года. Это принятие и передача на подпись Президенту», - сказал он.

Министр отметил, что новая редакция Кодекса о недрах, а также программа обращения с отходами – два основных документа, которые правительство планирует утвердить в этом году в рамках работы над адаптацией украинского законодательства в сфере экологии к европейскому.

Среди других приоритетных задач работы на ближайшее время О.Проскуряков назвал экологическую модернизацию предприятий и сокращение выбросов СО2 в атмосферу.

«Наша цель - это модернизация, сделать экономику «зеленой», чтобы нам было что оставить нашим детям в той стране, в которой они будут жить, чтобы это была не только процветающая, но унылая страна внешне, но именно зеленая, с теми прекрасными видами, которые мы имеем», - сказал глава Минэкологии.