Shell начнет добычу сланцевого газа только после минимизации экологических рисков

Брюссель. Министр экологии и природных ресурсов Украины Олег Проскуряков обещает, что проект добычи сланцевого газа компанией Shell начнется только после минимизации экологических рисков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил украинским журналистам в Брюсселе.

«Все проблемы экологические будут высвечиваться в проекте разработки, непосредственно геологоразведки, где будет все прописано. Этот проект будет проходить экологический аудит: государственный, общественный, независимый – какой необходимо, такой аудит и будет проводиться», - сказал О.Проскуряков.

«И когда мы сопоставим все факты и поймем, что экологические риски сведены к минимуму, практически они равны нулю, то только тогда будет заложена первая скважина», - добавил он.

Министр подчеркнул, что подписанный с компанией Shell договор регулирует экономические, юридические и финансовые отношения между государством Украина и инвестором.

При этом он отметил, что в министерстве понимают, что экологические риски существуют, а геология Украины не такая, как в США.

При этом, по словам министра, планируется разработка законодательного акта, который будет предусматривать стандарты добычи сланцевого газа.

О.Проскуряков также выразил мнение, что введение соответствующих стандартов на государственном уровне не должно повлиять на условия уже подписанного соглашения с Shell.

“Если идет ужесточение каких-то требований, государство должно каких-то больше преференций давать инвестору? Нет”, - сказал министр.

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