Азаров: Украина не будет оплачивать предъявленный «Газпромом» счет

Украина не будет оплачивать счет в 7 млрд долл., который «Газпром» выставил «Нафтогазу» за недобор в 2012 году природного газа.

Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в эфире телеканала «Интер».

«Эти 7 миллиардов долларов мы не считаем обоснованными, и платить мы не будем», - заявил Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина отказывается заплатить российскому газовому монополисту компании "Газпром" 7 млрд долларов штрафных санкций за недобор газа. 28 февраля В.Янукович заявил, что Украина закупила в 2012 г. 33 млрд кубов газа.

В 2012 г. «Нафтогаз» закупил у Газпрома 24,9 млрд куб. м газа, компания Ostchem Holding Limited - 8 млрд куб. м.

В конце января «Газпром» выставил счет на 7 млрд долларов за газ, который Украина не покупала в 2012 году.

Позиция «Нафтогаза» заключается в том, что компания выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом» в 2012 году. Согласно контракту на закупку газа от 2009 года, минимальный объем газа, к которому может быть применено условие «бери или платы» (take-or-pay), составляет 33,3 млрд кубометров. «Нафтогаз Украины», по предварительной информации, приобрел в 2012 году около 25 млрд кубометров газа. При этом украинская сторона своевременно предупредила «Газпром» о сокращении закупок газа.

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