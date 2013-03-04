Негативная статистика из Китая обвалила цену нефти

На мировых торгах в понедельник, 4 марта, цены на нефть упали на фоне статданных из Китая.

Так, цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,13 доллара, или на 0,12%, - до 110,27 доллара за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 0,16 доллара, или на 0,18%, - до 90,54 доллара за баррель.

Согласно данным национального статистического ведомства Китая, индекс деловой активности в сфере услуг сократился в феврале до 54,5 пункта с 56,2 пункта.

Снижение цен обусловлено также сокращением "длинных" позиций по нефти среди участников рынка. По данным американский Комиссии по торговле товарными фьючерсами, за неделю, завершившуюся 26 февраля, количество позиций инвесторов, играющих на повышение котировок "черного золота", сократилось на 32,8 тысячи, что является максимальным падением с 11 декабря прошлого года.

Кроме того, негативно рынок воспринял вероятность введения мер по ограничению темпов роста рынка недвижимости в Китае. Правительство может потребовать от властей городов с наиболее динамичными показателями увеличения цен на жилье ввести ограничения на его покупку, а также ужесточить надзор за выплатой налогов с продаж недвижимости, передает Bloomberg.