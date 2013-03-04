Поставки российской нефти в Беларусь за два месяца сократились до 3,4 млн тонн

Минск. Экспорт российской нефти в Беларусь в январе-феврале 2013 года снизился на 3% по сравнению с аналогичным показателем 2012 года и составил 3,437 млн тонн, сообщили УНИАН в российском госпредприятии «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса» (ЦДУ ТЭК).

При этом, согласно сообщению, в феврале в Беларусь было поставлено 1,630 млн тонн, что на 9,8% меньше, чем в январе.

По информации «ЦДУ ТЭК», российские нефтяные компании за 2 месяца текущего года сократили экспорт в страны ближнего зарубежья на 6,5% - до 4,613 млн тонн. Между тем, экспорт российского сырья в Казахстан в январе-феврале вырос на 77,3% - до 1,176 млн тонн. Согласно сообщению «ЦДУ ТЭК», поставки в Украину не осуществлялись.

Также сообщается, что экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-феврале 2013 года составил 33,201 млн тонн, что на 2,6% ниже аналогичного показателя 2012 года.

Как ранее сообщал УНИАН, Россия и Беларусь пока не договорились по топливному балансу на 2013 год.

28 февраля на заседании группы высокого уровня (ГВУ) Союзного государства госсекретарь Союзного государства Г.Рапота сказал, что на сегодняшний день баланса нет и он не будет подписан по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Беларуси (планируется 15 марта), поскольку такие документы подписываются по итогам Совета министров СГ.

Напомним, переговоры о поставках российской нефти в Беларусь ведутся с октября 2012 года. Стороны согласовали лишь объем поставок на первый квартал этого года. Белорусская сторона запрашивает на 2013 год 23 млн тонн нефти, российская сторона заявляла о готовности поставить лишь 18,5 млн тонн с учетом необходимости загрузки нефтепровода БТС- 2. Кроме того, стороны продолжают обсуждать объемы и сроки поставки в РФ нефтепродуктов, которые получены на белорусских НПЗ из российской нефти, в том числе на давальческих условиях.

11 декабря Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает подписать баланс на поставку нефти в ближайшие недели, а также сообщил, что Россия согласна на поставку 23 млн тонн нефти на условиях взаимной поставки Беларусью высокооктанового бензина.

19 декабря вопрос о поставках нефти обсуждался в Москве на встрече А.Лукашенко с Владимиром Путиным, однако подробности не сообщались.

В конце декабря 2012 года Россия и Беларусь согласовали объем поставок российской нефти в первом квартале 2013 года на уровне 5,75 млн тонн, однако по годовому объему переговоры еще продолжаются.

В 2012 году объем поставленной нефти в Беларусь составил около 21,5 млн тонн.

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