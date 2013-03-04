«Нафтогаз» в 2012 году направил на газификацию сел 730 млн грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в 2012 году направила на газификацию населенных пунктов, расположенных в сельской местности 730,2 млн грн, говорится в отчете Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно документу, по итогам 2012 года компанией были выделены средства на газификацию 181 объекта.

Как ранее сообщал УНИАН, компания «Нафтогаз Украины», в рамках выполнения Программы газификации населенных пунктов в сельской местности Украины, планировала в 2012 году построить 1 789 объектов газоснабжения общей стоимостью 7,8 млрд грн.

В среднем по Украине уровень газификации городских населенных пунктов составляет 78%, сельских - 28%.

Согласно действующему законодательству, источниками финансирования строительства объектов газификации выступают средства государственного и местных бюджетов, а также средства из других источников (заинтересованных организаций, жителей населенных пунктов и т.п.). Одним из таких источников являются средства НАК «Нафтогаз Украины», которые предоставляются заказчикам строительства систем газоснабжения в соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины «О достройке подводных газопроводов» на возвратной основе.

Согласно концепции сотрудничества компании с заказчиками строительства объектов газоснабжения в регионах страны, сельские советы, райгосадминистрации, облгосадминистрации и областные советы должны предоставлять поддержку компании в реализации указанного распоряжения, а также содействовать утверждению в региональных программах социально-экономического развития средств для возврата НАК «Нафтогаз Украины».