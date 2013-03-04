На украинско-российской границе ликвидировано 6 подпольных трубопроводов

За первые числа марта сотрудники Госпогранслужбы во взаимодействии с сотрудниками СБУ и работниками таможни ликвидировали на украинско-российской границе 6 подпольных трубопроводов и одну базу накопления горючего.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины.

В частности, 2 марта в Свердловском районе Луганской области неподалеку от государственной границы смешанная группа работников правоохранительных органов обнаружила три подземных трубопровода, проложенных на глубине до 1 метра. Кроме того, два трубопровода диаметром по 90 мм, проложенные рядом, выявили в Краснодонском районе. Впоследствии на околице Краснодона было обнаружено и место, куда выходили коммуникации. Для проверки была создана межведомственная группа из сотрудников Госпогранслужбы, СБУ, таможни и МВД. Во дворе правоохранители обнаружили три помпы для перекачки и четыре цистерны объемом по 60 тонн, одна из которых была заполнена 14 тонами дизельного топлива.

Стоит отметить, что в 2012 году пограничниками было обнаружено и уничтожено 18 трубопроводов, через которые пытались перекачивать нефтепродукты и спирт. Кроме того, в ходе осуществления воздушного мониторинга с применением легкого патрульного самолета «Diamond 42» вблизи границы были обнаружены и ликвидированы 16 баз накопления контрабандных товаров. С помощью георадаров на границе со Словацкой Республикой обнаружен и ликвидирован недостроенный подземный лаз. Также в прошлом году взаимодействующие органы и геологоразведочные подразделения провели комплексную работу по обследованию приграничной местности вдоль всей государственной границы Украины. По результатам обследования установлено около 200 мест, которые могут быть оборудованы и использованы в противоправной деятельности.

Работа по выявлению других подпольных нефтепроводов на украинско-российской границе продолжается.