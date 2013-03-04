«Черноморнефтегаз» увеличил добычу газа на 32%

Крупный украинский добытчик газа - «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) за январь-февраль 2013 года добыл на шельфе Черного и Азовского морей 227 млн куб. м природного газа, что на 31,7%, или 54 млн куб. м, больше, чем за аналогичный период 2012 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, данный прирост обусловлен вводом в эксплуатацию новых месторождений на шельфе Черного моря, в частности, Одесского месторождения газа.

Также в сообщении отмечается, что компания планирует в 2013 году с помощью буровых установок «Петр Годованец» и «Незалежність» увеличить годовую добычу газа на 40% - до 1,649 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, самоподъемная плавучая буровая установка (СПБУ) «Незалежність» 1 февраля приступила к бурению первой скважины на шельфе Черного моря.

Буровая установка ведет работы на Архангельском месторождении газа, расположенном в 60 километрах от крымского побережья.

Госпредприятие «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение.