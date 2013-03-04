На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС начинается капремонт

Энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС 5 марта планируется вывести в капитальный ремонт продолжительностью 240 суток, сообщает пресс-служба НАЭК “Энергоатом”.

Согласно сообщению, в число регламентных процессов останова блока входят испытания клапанов быстродействующего редукционного устройства сброса пара в атмосферу (БРУ-А) и предохранительных клапанов парогенераторов (ПК ПГ). Данные операции будут сопровождаться шумовым эффектом и выбросом рабочей среды второго контура (нерадиоактивного водяного пара).

В сообщении также отмечается, что испытание клапанов БРУ-А и ПК ПГ – управляемый технологический процесс, предусмотренный условиями нормальной эксплуатации станции. Данное оборудование предназначено для поддержания допустимого давления пара во втором (нерадиоактивном) контуре АЭС. Плановые испытания клапанов БРУ-А и ПК ПГ выполняются при каждом останове и выводе блока в предупредительный ремонт, а также в ходе подготовки к включению его в сеть.

“Первый (радиоактивный) и второй (чистый) контуры энергоблоков с реакторами ВВЭР, эксплуатируемых в Украине, полностью изолированы друг от друга. Так что в атмосферу в данном случае поступает чистый (нерадиоактивный) водяной пар”, - подчеркивается в сообщении.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.