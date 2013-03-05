Первый энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен для ремонта

Южно-Украинская атомная электростанция во вторник, 5 марта, отключила первый энергоблок от энергосети для проведения ремонта.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Национальной акционерной энергетической компании «Энергоатом».

«5 марта в 00:26 энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС отключен от сети для проведения капитального планово-предупредительного ремонта продолжительностью 240 суток», - сказано в сообщении.

Как сообщает пресс-служба «Энергоатома», по состоянию на 5 марта в Украине в работе находятся 11 из 15 энергоблоков атомных электростанций.

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 36-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №3 Ривненской АЭС 18-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 2-е сутки текущего ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС - 5 040 МВт, для Ривненской АЭС - 1 860 МВт, для Южно-Украинской АЭС - 1 715 МВт, для Хмельницкой АЭС - 1 010 МВт.

На атомных электростанциях Украины за 4 марта выработано 252,99 млн кВт/ч электроэнергии.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск (Николаевская обл.) и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).

По количеству энергетических реакторов Украина занимает десятое место в мире и пятое в Европе, все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.