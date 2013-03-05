Цена нефти растет на новостях об аварии на буровой платформе в Северном море

На мировых торгах во вторник 5 марта, цены на нефть растут после продолжительного снижения на новостях об аварии на одной из буровых платформ в Северном море.

Так,цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,49 доллара, или на 0,45% - до 110,57 доллара за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,2 доллара, или на 0,22% - до 90,33 доллара за баррель.

Более 70 человек были эвакуированы в прошлую субботу с нефтепромысловой платформы Cormorant Alpha в Северном море, принадлежащей национальной энергетической компании эмирата Абу-Даби TAQA. Руководство компании временно приостановило работу платформы.

Это уже вторая в текущем году авария на Сormorant Alpha. В середине января в результате утечки TAQA пришлось перекрыть нефтепровод Brent System, а также остановить работу восьми других нефтяных платформ в Северном море. Через Cormorant Alpha проходит около 90 тысяч баррелей нефти в сутки, передает Bloomberg.