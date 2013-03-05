Налоговая подозревает столичную фирму в уклонении от уплаты 11 млн грн налогов

Налоговая милиция Киева начала досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах – предположительно 11 млн грн - должностными лицами одной из киевских фирм, специализирующихся на разработке, запуске и сдаче «под ключ» систем автоматизации объектов газовой, нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины в Киеве. Название предприятия, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов, в сообщении не указывается.

В ходе проверки, согласно сообщению, налоговики обратили внимание на то, что предприятие в своей хозяйственной деятельности использовало услуги большого количества субподрядных организаций, в том числе имеющих признаки фиктивности. «В результате перекручивания бухгалтерской документации и внесения в официальную отчетность данных о сомнительных хозяйственных операциях бюджет недополучил более 11 млн грн. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства уголовного правонарушения и принимают меры для возмещения ущерба, причиненного государственным интересам», - сказано в сообщении налоговой.

Как сообщал УНИАН, объем теневых операций и операций с использованием услуг конвертационных центров в Киеве в 2012 году достиг 200 млн грн, из-за чего прямые потери государственного бюджета составили порядка 30 млн грн.