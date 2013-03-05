Украина намерена увеличить экспорт электроэнергии - МИД

Украина намерена в будущем увеличить экспорт электроэнергии, что является одной из основных целей энергетической стратегии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель министра иностранных дел Украины Руслан Демченко на круглом столе “Реформирование рынка электроэнергетики Украины”.

“Украина экспортирует электроэнергию в Беларусь, Молдову, Польшу, Румынию, Россию, Словакию и Венгрию”, - сказал он.

По словам Р.Демченко, по сравнению с 2011 годом в 2012 году экспорт электроэнергии увеличился в полтора раза. “Поэтому естественно, что последовательное увеличение экспорта электроэнергии является одной из основных целей энергетической стратегии Украины на период до 2030 года”, - прибавил Р.Демченко.

Он напомнил, что Украина в 2011 году присоединилась к договору Энергетического общества и поэтому принимает все меры по адаптации своего законодательства к нормам Европейского Союза.

В частности, сейчас в Верховной Раде находится законопроект о принципах формирования рынка электроэнергии в Украине.

Как сообщал УНИАН, Украина за январь в денежном выражении экспортировала электроэнергии на 53,155 млн долл.

По итогам 2012 года Украина в денежном выражении экспортировала электроэнергии в страны ЕС, Молдовы и Беларуси на 574,819 млн долл.