Представлен национальный план действий по повышению безопасности АЭС

Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины представила национальный план действий, разработанный с целью выполнения эксплуатирующими организациями мероприятий по повышению безопасности, которые были определены по результатам «стресс-тестов».

Как передает корреспондент УНИАН, данный план действий был представлен 5 марта 2013 года на заседании Коллегии Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины.

«Национальный план действий разработан с целью выполнения эксплуатирующими организациями мероприятий по повышению безопасности, которые были определены по результатам «стресс-тестов», обеспечение эффективного контроля со стороны Госатомрегулирования Украины, а также имплементации рекомендаций партнерской проверки результатов «стресс-тестов» АЭС Украины», - сказано в документе.

Как отмечает регулятор, основанием для начала работ по разработке Национального плана действий было официальное обращение Председателя Европейской ядерной группы по вопросам регулирования безопасности (ENSREG) от 15 января 2013 года.

В структуру национального плана входят вопросы, связанные с управлением тяжелыми авариями на объектах ядерного энергетического комплекса, оценка внешних экстремальных воздействий, аварийная готовность и реагирование, а так же план внедрения мероприятий по повышению безопасности.

Как ранее сообщал УНИАН, на 2012 год «Энергоатом» заявил в своей инвестиционной программе 3,95 млрд грн на мероприятия по повышению безопасности эксплуатации энергоблоков АЭС, однако фактически на эти цели компании было выделено только 1,739 млрд грн.

7 февраля 2013 года Профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности Украины (Атомпрофсоюз) обратился в Министерство финансов Украины и Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), с требованием установить экономически обоснованный тариф на электроэнергию для «Энергоатома».

С 1 января 2013 года НКРЭ снизила тариф ГП НАЭК «Энергоатом» на отпуск электроэнергии на 2,7% – с 21,1 коп. до 20,53 коп. за 1 кВт/ч (без НДС).

До этого в последний раз НКРЭ пересматривала тариф «Энергоатома» на отпуск электроэнергии в феврале 2012 года, снизив его с марта 2012 года на 6,8% – с 22,64 коп. до 21,1 коп. за 1 кВт/ч (без НДС).

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.