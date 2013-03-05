Компании НАК «ЭКУ» сократили производство электроэнергии на 17%

Энергогенерирующие компании и электростанции НАК «Энергетическая компания Украины» в январе-феврале 2013 г. сократили производство электроэнергии на 17,3% - до 11 млрд кВт/ч с 13,3 млрд кВт/ч за аналогичный период 2012 года, сообщает пресс-служба НАК «ЭКУ».

Согласно сообщению, в частности, тепловые электростанции энергогенерирующих компаний за два месяца т.г. произвели 9,8 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 1,9 млрд кВт/ч меньше, чем за этот же период 2012 года.

Гидроэлектростанции с начала года произвели 0,03 млрд кВт/ч электроэнергии, что соответствует уровню прошлого года.

Теплоэлектроцентрали в январе-феврале т.г. произвели 1,2 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 20% меньше, чем за этот же период 2012 года.

Теплоэнергетическими мощностями НАК «Энергетическая компания Украины» с начала года отпущено 5,2 млн Гкал теплоэнергии, что на 0,5 млн Гкал (8,8%) меньше отпуска теплоэнергии за этот же период 2012 года.

Как ранее сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины разрешил продажу 60,77% акций одной из крупнейших в Украине энергоснабжающих компаний – «Донбассэнерго», которая входит в НАК «ЭКУ».

Приватизационный конкурс планируется провести в апреле текущего года.

НАК «Энергетическая компания Украины» является акционером 20 ОАО топливно-энергетического комплекса, производящих и поставляющих электроэнергию, что составляет 38,1% от общей выработки электроэнергии Объединенной энергосистемы Украины.

В уставный капитал компании переданы государственные пакеты акций 4 энергогенерирующих, 14 энергоснабжающих и 2 гидроэнергогенерирующих компаний.

Основу тепловой энергетики составляют 4 акционерные энергогенерирующие компании («Днепроэнерго», «Донбассэнерго», «Западэнерго», «Центрэнерго»), объединяющие 11 электростанций с блочными агрегатами единичной мощностью от 150 до 800 МВт. Общая мощность блочных ТЭС - 23 115 МВт, что составляет 43,4% от установленной мощности электростанций Украины.