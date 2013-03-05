На Лисичанском НПЗ назначен новый гендиректор

Генеральным директором одного из крупнейших отечественных нефтеперерабатывающих заводов - Лисичанского НПЗ (Луганская обл.), который с марта 2012 года приостановил деятельность по инициативе собственника предприятия - компании ТНК-ВР, назначен Игорь Данчук.

Об этом сказано в сообщении предприятия в системе раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, соответствующее решение наблюдательный совет принял на заседании 4 марта 2013 года.

До данного назначения И.Данчук занимал должность генерального директора Красноленинского НПЗ (Нягань, РФ).

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2012 года генеральным директором Лисичанского НПЗ был назначен Андрей Яковлев, который до этого занимал должность исполняющего обязанности генерального директора завода, а еще раньше – директора по производству – главного инженера.

В марте 2012 года в связи с убыточностью нефтепереработки в Украине менеджмент ТНК-ВР принял решение приостановить поставки сырья на Лисичанский НПЗ, остановив его на внеплановый ремонт.

С сентября 2012 года российско-британская ТНК-ВР вела переговоры с несколькими претендентами о продаже Лисичанского нефтеперерабатывающего завода в Украине.

Одним из претендентов на покупку Лисичанского НПЗ называли украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа (владельца Group DF, объединяющей химические и газоснабжающие активы).

На данный момент на Лисичанском НПЗ проходят ремонтные работы, ожидая итогов международного аудита, который поставит точку в вопросе собственности на предприятие.

Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ является вторым по мощности нефтеперерабатывающим заводом в Украине. Способен перерабатывать 16 млн тонн нефти в год.

2011 год завод завершил с чистой прибылью 110,693 млн грн.