Shell по "горячей" линии будет рассказывать населению о нетрадиционном газе

Компания Shell, которая выиграла конкурс на добычу газа на Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область и Ивано-Франковская области) площадях в Украине, откроет «горячую» телефонную линию для информирования населения по вопросам добычи нетрадиционного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Сапронов на сессии Харьковского областного совета, информируя о результатах визита в США делегации области, которая изучала опыт добычи сланцевого газа в этой стране.

По словам вице-губернатора, общественность, преимущественно, недостаточно информирована о технологических процессах добычи газа, их влиянии на окружающую среду и экономико-социальную сферу, потому необходимо объективное информирование населения и соответствующая позиция СМИ. Ю.Сапронов добавил, что такая работа в США дала положительные результаты.

По его словам, компания Shell, опираясь на опыт американских коллег, намерена запустить сайт, а также открыть «горячую» телефонную линию, где каждый желающий сможет задать любой вопрос, который касается добычи газа нетрадиционным способом.

Ю.Сапронов сообщил, что делегация во главе с председателем Харьковской облгосадминистрации Михаилом Добкиным в конце февраля посетила крупнейшее в Техасе газовое месторождение «Barnett», откуда начиналась «сланцева революция» в США в 2004 году.

По его данным, технологии гидроразрыва при добыче газа в США известны с 1940 года, в Украине - с 1950. «Все данные о местах проведения гидроразрывов есть в свободном доступе, и можно легко проследить, есть ли экологические последствия», - сказал Ю.Сапронов.

Он также обратил внимание, что на территории Юзовского месторождения в Харьковской и Донецкой областях разведка будет проводиться на глубине 5,2 км, а нижний водный горизонт находится на глубине 700-800 м.

«Самое главное– обеспечить целостность ствола скважин. В технологии, которая применяется в США и будет применяться в Харьковской области, существует 7 слоев защиты ствола скважин, которые предотвращают выбросы в водоносный слой», - отметил Ю.Сапронов.

Он также продемонстрировал слайды, на которых изображены газовые скважины, что в штате Техас расположенные рядом с разными объектами инфраструктуры – гостиницами, стадионами, аэропортами и жилыми массивами.

«Все химические вещества, которые применяются при гидравлическом разрыве слоя, используются в парфюмерии, косметологии, кондитерской промышленности. Это акриловые волокна, пластмасса и тому подобное. Химические вещества составляют 0,5% общего объема смеси, и смысла в их применении ровно 2. Это - защита верхней поверхности трубы от коррозии в процессе эксплуатации и подавление микроорганизмов, которые могут находиться внутри плотных слоев песчаников», - сказал Ю.Сапронов.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение СРП на Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область и Ивано-Франковская области) площадях с запасами сланцевого газа. В мае 2012 г. победителями конкурса на заключение соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Прогнозные ресурсы Юзовской площади оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа. Прогнозные ресурсы Олесской площади - в 2,98 трлн куб. м газа.

17 января 2013 г. Харьковский облсовет одобрил проект соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться на участке Юзовская, часть которого расположена на территории области.

В последнее время в Харькове и нескольких районах области, а также в Донецке прошли акции протеста против добычи сланцевого газа на востоке Украины.