В России сомневаются, что договоренности по ГТС будут проведены через Раду

Москва. Руководство России сомневается, что договоренности по совместному управлению газотранспортной системы (ГТС), которые могут быть достигнуты на уровне президентов будут проведены через Верховную Раду Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал директор Института стран СНГ Константин Затулин на семинаре в Институте стран СНГ в Москве.

«Есть тема, есть принципиальная договоренность обсуждать вопрос аренды ГТС… С учетом не полной нашей уверенности в том, что все, что наши партнеры обещают они в состоянии провести через Верховную Раду при нынешнем разладе, РФ предложила перенести визит президента Украины 18 декабря прошлого года. Тогда украинская сторона не готова была дать гарантии о том, что все что она обещает будет выполнено», - сказал К.Затулин.

При этом он уточнил, что речь идет о внесении изменений в перечень законов, которые превратили ГТС Украины в «священную корову, к которой нельзя приблизиться, молоком ее накормить, подоить, потому как она является национальным достоянием».

«В Украине под впечатлением от угрозы со стороны москалей столько принято строгих законодательных запретов на судьбу украинской ГТС, что все вопросы ее дальнейшего существования регламентированы, кроме одного каким образом она будет существовать без газа», - добавил он.

Он сообщил, что украинские партнеры не были готовы на «материальном уровне» выполнения своих обязательств о снятии ограничения по управлению ГТС совместным предприятием, которое может быть создано Россией и Украиной. При этом он добавил, что к решению этого вопроса власти Украины пока не приступили.

По его мнению, ситуация после проведения выборов в Верховную Раду осложнилась, так как власти Украины опираются на формальное большинство.

«Тот факт, что власти Украины опираются на большинство, в котором значительную часть представляют депутаты одномандатники, это не просто деталь. Это большинство гораздо менее дисциплинировано и менее способно на акты самопожертвования около трибуны», - сказал он.

К.Затулин считает, что существует серьезное сомнение, что действующие большинство просуществует до конца полномочий этого состава Верховной Рады.

«В этой ситуации мы в РФ не всегда можем быть уверены, что наши партнеры по переговорам – президент Украины в состоянии осуществить все то, о чем мы вместе договариваемся», - сказал К.Затулин.

По его словам, сегодня любая договоренность между РФ и Украиной воспринимается украинской оппозицией как такая, которая вредит национальным интересам и будет подвергаться критике.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Президент Украины Виктор Янукович в рамках телепроекта «Диалог со страной» заявил, что Украина ведет переговоры с Россией не о продаже газотранспортной системы, а о передаче ее в аренду, особо подчеркнув, что эти переговоры находятся на финальной стадии. По словам Президента, в ходе переговоров поднимается вопрос не о продаже ГТС, а о ее аренде, что позволит более эффективно использовать ее и безболезненно прокачивать необходимые объемы газа.

25 февраля министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что еврокомиссар по энергетическим вопросам Гунтер Эттингер предложил украинской стороне рассмотреть вопрос создания газотранспортного консорциума на трехсторонней основе. При этом Э.Ставицкий пообещал, что любые договоренности относительно украинской ГТС не будут подковерными – в этот процесс будут вовлечены специалисты, а о результатах будут поставлены в известность средства массовой информации.