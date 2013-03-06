Цена нефти продолжила рост на фоне геополитических рисков в связи с кончиной Уго Чавеса

На мировых торгах в среду, 6 марта, цены на нефть продолжили рост на фоне прекращения поставок сырья из-за аварии на нефтепроводе в Северном море.

Так, цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,29 доллара, или на 0,26% - до 111,91 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на легкую нефть марки WTI поднялась на 0,19 доллара, или на 0,21% - до 91,01 доллара за баррель.

Из-за аварии на платформе Cormorant Alpha система нефтепроводов Brent System остается закрытой. Окончательные сроки начала поставок пока неизвестны, передает Bloomberg.

Кроме того, увеличиваются геополитические риски в связи с кончиной венесуэльского лидера Уго Чавеса - возможны перебои с поставками нефти из этой страны.

В то же время, ограничивают рост котировок данные Американского института нефти (API) о запасах сырья в США. За неделю они выросли на 259 тысяч баррелей - до 50,8 миллиона баррелей.

Позже в среду официальную статистику по запасам сообщит Министерство энергетики страны.