Бойко о переговорах Януковича и Путина: «будем идти вперед»

Вице-премьер-министр Юрий Бойко позитивно оценил результаты поездки украинской делегации во главе с Президентом Виктором Януковичем на переговоры с Президентом России Владимиром Путиным в Москву 4 марта 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня перед заседанием Кабинета министров вице-премьер-министр Юрий Бойко.

«Как вы знаете, состоялся визит, результаты позитивные, потому что обсужден широкий круг вопросов, у нас хорошие перспективы сотрудничества по большому количеству вопросов. В том числе обговаривались энергетические вопросы, будем идти вперед» - сказал он

При этом Ю.Бойко не уточнил, достигнуты ли конкретные договоренности по цене на газ.

«Как я уже сказал, имеем хорошие перспективы сотрудничества в этой сфере», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Виктор Янукович 4 марта находился в Москве с рабочим визитом.

1 марта пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Президенты России и Украины В.Путин и В.Янукович на предстоящих 4 марта переговорах в Москве обсудят энергетическое сотрудничество двух стран, в том числе ситуацию, связанную с газотранспортной системой Украины, но никаких документов подписывать по итогам встречи не планируется.

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