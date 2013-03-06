Одесская область в этом году рассчитывает привлечь 4,6 млрд грн инвестиций

Одесская область планирует в 2013 году привлечь около 4,6 млрд грн капитальных инвестиций за счет внедрения проектов альтернативной энергетики.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, сославшись на заявление заместителя губернатора Петра Хлыцова.

«По итогам 2012 года Одесская область заняла первое место среды регионов Украины по объем привлечения капитальных инвестиций. В прошлом году в развитие альтернативной энергетики инвесторы вложили 3,6 млрд грн. В этом году мы планируем привлечь еще порядка 4,5-4,6 млрд грн», - сказал П. Хлыцов.

По его словам, в частности, в текущем году запланировано завершение строительства двух солнечных электростанций, расположенных в южных районах, а также возведение еще 5 новых электростанций на севере области. Вице-губернатор добавил, что это даст положительный эффект для развития области, благодаря созданию рабочих мест, а также за счет поступлений от уплаты за аренду земли.

Как утверждает Хлыцов, от внедрения технологий альтернативной энергетики в регионе уже имеется положительный эффект - кроме существенной экономии ресурсов энергоснабжения, обеспечено стабильное поступление средств в местные бюджеты от платы за аренду земли.

«Хочу сказать, что солнечная энергетика уже дала дополнительный эффект - порядка 6 млн арендной платы в год поступает в бюджеты сельских советов и районных советов. Планируется увеличение этой цифры еще в полтора-два раза», - отметил он.