Янукович рассказал о создании проекта, который поможет договориться с Россией

Президент Украины Виктор Янукович надеется, что Украина сможет договориться с Россией о справедливой цене на газ в течение ближайшего времени.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал 5 марта на пресс-конференции в Каневе Черкасской области.

“Есть пошаговый план, над которым работает сегодня рабочая группа, созданная на уровне правительств”, - сказал Президент.

По словам В.Януковича, на сегодняшний день отрабатывается вопрос цены на газ для Украины. В этой работе принимают участие консультанты с украинской стороны из известных консалтинговых компаний.

В.Янукович отметил, что все консультанты помогают в создании проекта, который позволил бы снять проблемы, возникшие в отношениях между Украиной и Россией.

“Безусловно, нас волнует один из самых главных вопросов - это вопрос формирования справедливой, рыночной цены на газ для Украины”, - сказал Президент, отметив, что во время встречи с Президентом РФ 4 марта Владимиром Путиным были определены сроки завершения этой работы.

В.Янукович подчеркнул, что, возможно, вопрос будет решен во время предстоящей встречи при участии президентов Украины, РФ, Казахстана и Беларуси ориентировочно в апреле.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.