Власти Венесуэлы убеждают, что смерть Чавеса не отразится на нефтяной промышленности

Смерть президента Венесуэлы Уго Чавеса не отразится на нефтяной промышленности страны, цитирует Reuters заявление венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA.

PDVSA заверила, что вся нефтяная инфраструктура, включая один из крупнейших в мире НПЗ Paraguana Refining Center, работают в нормальном режиме и поставки топлива на внутренний рынок гарантированы.

"Призыв к спокойствию призван разрядить атмосферу слухов и политической дестабилизации, которую враги отечества пытаются посеять в общественном мнении", - говорится в заявлении PDVSA, схожем с заявлением правительства, обвиняющем оппозицию в попытках дестабилизации страны.

Министр энергетики Рафаэль Рамирес пообещал, что нефтяники страны будут верны памяти Чавеса.

"Ключ к процветанию нефтяной промышленности в руках 100.000 отважных мужчин и женщин, доказавших верность команданте Чавесу во время всех испытаний", - сказал Рамирес о сотрудниках PDVSA.

Как сообщалось, Чавес скончался во вторник в 58-летнем возрасте от ракового заболевания, излечиться от которого он пытался на протяжении последних двух лет.

Венесуэла занимает 11-е место в мире по экспорту нефти, входит в четверку ведущих поставщиков США и становится все более важным поставщиком Китая. В 2011 году Венесуэла стала страной с крупнейшими в мире запасами нефти, обогнав Саудовскую Аравию. Экспорт нефти приносит стране свыше 95 процентов валютных доходов.

Аналитики считают, что при наиболее вероятном преемнике Чавеса вице-президенте Николасе Мадуро продолжится работа над важными проектами в нефтяном поясе Ориноко, а в случае прихода к власти оппозиции страна получит новые иностранные инвестиции.

"Я ожидаю, что сохранится статус-кво, а преемник Чавеса сохранит его стиль управления", - сказала директор по стратегии на сырьевых рынках CIBC World Markets Катерина Спектор.

За счет новых проектов в поясе Ориноко, требующих свыше $80 миллиардов инвестиций, добыча может вырасти на 2 миллиона баррелей в сутки, но это займет многие годы из-за слаборазвитой инфраструктуры и задержек платежей со стороны PDVSA.

Вероятный кандидат от оппозиции Энрике Каприлес планирует провести реформы в нефтяной промышленности, в частности, отменить ряд политически мотивированных сделок, подписанных при Чавесе, реорганизовать PDVSA и пересмотреть все ее совместные предприятия.

Ни Каприлес, ни Мадуро не будут в ближайшее время менять систему топливных субсидий, благодаря которой в Венесуэле самый дешевый в мире бензин - менее чем на $2 можно полностью заправить среднеразмерный внедорожник, считают аналитики.

Как правительство, так и оппозиция признают, что из-за этих субсидий страна несет значительные потери, но они помнят о бурных протестах 1989 года, вызванных в частности повышением цен на топливо.