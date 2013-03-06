«Черноморнефтегаз» планирует привлечь кредит на 150 млн грн

Крупный украинский добытчик газа государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (АР Крым, Симферополь) намерен привлечь кредит на сумму 150 млн грн, говорится в сообщении компании на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, данные средства компании необходимы для приобретения материалов, сырья, оборудования, оплаты выполненных работ и услуг, кредиторской задолженности, выплаты заработной платы, уплаты налогов и других обязательных сборов.

Кредит планируется привлечь сроком на один год.

Конечный срок подачи предложений — 4 апреля 2013 года.

Как сообщал УНИАН, «Черноморнефтегаз» за январь-февраль 2013 года добыл на шельфе Черного и Азовского морей 227 млн куб. м природного газа, что на 31,7% больше, чем за аналогичный период 2012 года.

Госпредприятие «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение.