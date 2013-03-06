«Укртатнафта»: информация Госпотребинспекции о штрафе в 190 млн грн не относится к нашей компании

Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) назвала ошибочной информацию Государственной инспекции по защите прав потребителей Украины о штрафе в 190 млн грн. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

«Сегодня в ряде СМИ, по результатам брифинга главы Госпотребинспекции Украины С.Орехова, прошла информация о том, что Госпотребинспекция якобы оштрафовала ПАО «Укртатнафта» на 190 млн грн. В связи с этим «Укртатнафта» заявляет, что в данном случае господином Ореховым была допущена ошибка, и на самом деле речь шла о другой компании и не о качестве нефтепродуктов», - сказано в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что в январе текущего года главой Госпотребинспекции была допущена точно такая же ошибка, что также привело к появлению неправдивой информации о ПАО «Укртатнафта» в СМИ.

«Вызывает недоумение факт, что ответственные за подготовку информации для главы Госпотребинспекции лица и после этого не внесли соответствующие исправления, снова нанеся удар по деловой репутации ПАО «Укртатнафта», - отмечено в сообщении.

Учитывая вышеизложенное, «Укртатнафта» убедительно просит ответственных лиц Госпотребинспекции впредь относиться к подготовке соответствующих материалов действительно ответственно и избегать подобных «оплошностей».

Справка УНИАН. «Укртатнафта» создана в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн тонн переработки нефти в год.

На сегодня основными акционерами «Укртатнафты» являются НАК «Нафтогаз Украины» и ООО «Корсан».