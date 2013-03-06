«Полтаваоблэнерго» в 2012 году удвоила чистую прибыль

Компания «Полтаваоблэнерго» в 2012 году увеличила чистую прибыль на 70,733 млн грн по сравнению с 2011 годом - до 140,759 млн грн, говорится в сообщении предприятия.

Согласно сообщению, по итогам 2012 года активы предприятия составили 1,676 млрд грн, основные средства — 728,634 млн грн, суммарная дебиторская задолженность — 464,574 млн грн.

Как сообщал УНИАН, «Полтаваоблэнерго» в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличило чистую прибыль в два раза, или на 70,7 млн. грн. — до 140,7 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Полтаваоблэнерго» владеет распределительными электрическими сетями, расположенными на территории Полтавской области, предоставляет услуги по транспортировке и поставке электроэнергии. Компания обслуживает 43,628 тыс. км электросетей, 10,137 тыс. подстанций. «Полтаваоблэнерго» обеспечивает энергоснабжение 746 тыс. потребителей.