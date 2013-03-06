Цена импортного газа для Украины в феврале уменьшилась на 1,5% - до 419,7 долл.

Средняя таможенная цена на импортный газ для Украины в феврале 2013 года уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 1,5% - до 419,7 долл. за тыс. куб. м с 426,16 долл. за тыс. куб. м.

Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли.

Согласно сообщению министерства, 419,7 долл. за 1 тыс. куб. м - это средняя таможенная стоимость импортного природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, в первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл. за 1 тыс. куб. м, в третьем - 426 долл. за 1 тыс. куб. м, в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

Немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading продал Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по итогам 2012 года, первого года, в котором страна начала импортировать этот вид топлива с европейского рынка, 56 млн куб. м газа.

Украина в январе 2013 года импортировала 43,5 млн куб. м природного газа, покупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме через Польшу.

Украина планирует в 2013 году заключить контракт на поставку природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии.

Напомним, что согласно рамочному соглашению, максимальный объем газа, который может быть поставлен в Украину немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading, составляет 10 млрд куб. м.