Нефть дешевеет на статданных о запасах сырья в США

На мировых торгах в четверг, 7 марта, цены на нефть снижаются на статданных из США о запасах сырья в стране.

Так, цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже упала на 0,29 доллара, или на 0,26% - до 110,77 доллара за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 0,2 доллара, или на 0,22% - до 90,23 доллара за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 1 марта, выросли на 3,8 миллиона баррелей, или на 1%, - до 381,4 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали меньший рост, передает Bloomberg.

По мнению экспертов, влияние на рынок событий в Венесуэле - кончины Уго Чавеса - ограничено, так как в краткосрочной перспективе страна продолжит выполнять свои контрактные обязательства, а смена лидера может привести к росту добычи и долгосрочных инвестиций.