«Роснефть» войдет в 20 проектов ExxonMobil в Мексиканском заливе. Соответствующее соглашение было подписано 5 марта в рамках визита главы российской компании Игоря Сечина в США.

Согласно документу, дочерняя структура «Роснефти» Neftegaz Holding America Limited получит 30%-ые доли в 20 глубоководных (от 640 м до 2070 м) блоках общей площадью около 450 кв. км. Основная их часть расположена в западной части Мексиканского залива и три - в центральной. Exxon сохраняет 70% долю и остается оператором проектов. Запасы участков не сообщаются - на сегодняшний день проводится анализ данных сейсморазведки по этим участкам, передает «Газета.Ru».

«Благодаря данному соглашению «Роснефть» и ее дочерние компании получают доступ к богатейшему нефтегазоносному бассейну мира», - заявил Сечин.

«Роснефть» и Exxon подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве еще в 2011 году.