Казахстан угрожает России перенаправить карачаганакский газ в Китай

Казахстан планирует перенаправить газ со своего крупнейшего нефтегазового месторождения Карачаганак на юг и, возможно, в Китай, если не удастся договориться с Россией о приемлемой цене поставок. Об этом, пишет Lenta.ru со ссылкой на ИА «Новости-Казахстан», заявил министр нефти и газа Казахстана Сауат Мынбаев.

Глава ведомства пояснил, что семь миллиардов кубометров топлива с Карачаганакского месторождения поставляется на Оренбуржский газоперерабатывающий завод. 4,5 миллиарда кубометров Казахастан забирает обратно по своп-схемам, а 2,5 миллиарда топлива продаются в России. При этом Астану не устраивает цена, по которой реализуются эти объемы газа.

По словам Мынбаева, Казахастан может направить газ с Карачаганака на юг страны уже в 2015 году, а в Китай — по завершении строительства трубопровода Бейнеу — Бозой — Шымкент. За счет этого правительство надеется получать большую выручку от поставок топлива.

Реализацией казахастанского газа на территории России занимается компания «КазРосГаз», созданная «Газпромом» и «КазМунайГазом» на паритетных началах.

Казахстан продает России газ по 200 долларов за тысячу кубометров. При этом Туркмения и Узбекистан получают за свое топливо по 300 долларов за тысячу кубометров. Пекин предлагает Астане минимум 300 долларов за тысячу кубометров.