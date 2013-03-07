"Черниговоблэнерго" закончило 2012 год с прибылью 72,7 млн грн

Энергоснабжающее предприятие "Черниговоблэнерго" в 2012 году снизило чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 1,8% – до 72,7 млн грн с 74 млн грн в 2011 году.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки завода за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, активы предприятия в 2012 году увеличились на 13% - до 465,4 млн грн с 412 млн грн в 2011 году.

Справка УНИАН. «Черниговоблэнерго» поставляет электроэнергию более чем 550 тысячам бытовых потребителей и 11,7 тысячам юридических лиц.

За год через электросети предприятия передается около двух миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Максимальная летняя нагрузка области составляет 250 мегаватт, максимальная зимняя нагрузка - 400 мегаватт.