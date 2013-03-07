Украина в феврале сократила потребление электроэнергии

Потребление электроэнергии в Украине сократилось в феврале 2013 года на 15,6% - до 15,58 млрд кВт/ч с 18,45 млрд кВт/ч в феврале 2012 года.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Согласно сообщению, средняя величина потребления электрической мощности в часы максимальной нагрузки объединенной энергетической системы (ОЭС) Украины сократилась на 11,8% - до 25,42 ГВт с 28,82 ГВт в аналогичном периоде прошлого года.

«Уменьшение потребления электрической энергии и мощности связано со значительным повышением температуры окружающей среды по сравнению с прошлым годом. Средняя температура окружающей среды в феврале 2013 года составила 0,1 градуса, а в феврале 2012 года: -9,6 градуса»,- сообщает пресс-служба.

«Укрэнерго» в 2012 году увеличило доход на 16,8% по сравнению с 2011 годом – до 3,144 млрд грн с 2,691 млрд грн.

Справка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.